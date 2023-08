Pioli: "Stadi bellissimi a Los Angeles e Las Vegas. In Italia siamo indietro sulle strutture, sarebbe ora di andare avanti"

Durante la conferenza stampa al termine dell'amichevole contro il Barcellona, Stefano Pioli ha parlato anche delle strutture in cui il suo Milan ha giocato in questa tournée americana. Ecco le sue parole: "Lo stadio qui a Las Vegas è bellissimo, anche a Los Angeles il SoFi Stadium è ancora più grande. In Italia siamo indietro sulle strutture, sarebbe ora di andare avanti".