Pioli studia una novità a centrocampo: Reijnders potrebbe partire dalla panchina

Questo pomeriggio il Milan gioca contro lo Slavia Praga in Repubblica Ceca all'Eden Arena (ore 18,45). Una sfida cruciale per il Diavolo che può questa sera accedere ai quarti di finale di Europa League, competizione su cui i rossoneri investono tantissimo visto anche che rimane anche l'unica con possibilità di vittoria. Stefano Pioli, per questo motivo, sceglierà la squadra migliore possibile lasciando diverso spazio ai titolarissimi specialmente tra attacco e difesa. Eppure, secondo quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci una mossa a sorpresa a centrocampo per il tecnico rossonero.

Secondo quanto scrive la rosea questa mattina, infatti, Tijjani Reijnders potrebbe partire dalla panchina e avere un turno di riposo. Al suo posto, però, non ci sarà Bennacer come si potrebbe pensare ma dovrebbe essere schierato Yunus Musah, entrato molto bene nel secondo tempo di San Siro contro l'Empoli. Al fianco dell'americano ex Valencia, sembra invece certo di un posto dal primo minuto Yacine Adli.