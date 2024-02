Pioli 'stuzzica' Leao. "Questa prestazione gliela farò pesare"

vedi letture

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine del match contro l'Atalanta.

Se è più la rabbia o la soddisfazione:

"Entrambe le cose. Quando una squadra gioca così bene deve vincere e non ci siamo riusciti. C'è delusione, ma c'è anche da parte mia soddisfazione per come abbiamo fatto la partita, come siamo stati attenti e intensi. Siamo qui a parlare che sono deluso, ma il rigore non c'era. Per due motivi: perché Holm si mette le mani in faccia e Orsato va a vedere questo rigore per la caduta da mani in faccia e Giroud in faccia non lo prende mai e poi perché non è un rigore da Orsato, non ha mai fischiato così".

Su Leao:

"Credo sia stata una delle sue prestazioni più belle, per qualità e continuità. Ha attaccato di continuo. Gliela farò pesare questa prestazione, ha queste possibilità e deve sfruttarle. Non dipende da nessuno, solo da lui. Parlerò con lui per capire cosa ha fatto di diverso".