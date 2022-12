Pioli su Ancelotti: "Per me è un allenatore di grandissimo livello e un punto di riferimento"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è stato protagonista dello speciale 'I Re del calcio' in onda su SportMediaset e si è così espresso su Ancelotti: "Carlo è un top in tutto. Ha vinto in tutti i campionati, ha allenato e migliorato i giocatori, ha stile, classe, buonsenso, intelligenza. Per me rimane un allenatore di grandissimo livello e un punto di riferimento".