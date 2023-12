Pioli su Bennacer e Chukwueze: "La speranza che ci siano contro il Cagliari c'è, stanno trattando"

Milan-Sassuolo, sfida valida per la diciottesima giornata di campionato e in programma domani alle 18:00 allo stadio San Siro in Milano, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su Sky Sport, DAZN e in live web testuale su MilanNews.it. Alla vigilia della gara di Serie A, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Questa la sua risposta alla seguente domanda:

Bennacer e Chukwueze ci saranno contro il Cagliari?

"So che stanno parlando. La speranza c'è, ma la certezza non c'è. Stanno trattando".