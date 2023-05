MilanNews.it

Serata storta per Stefano Pioli, allenatore del Milan, che commenta in conferenza stampa il 2-0 subito dall'Inter.

Bennacer come sta?

"Non lo so, ha sentito un dolore abbastanza forte al ginocchio, non si ricorda quando ha subito l'infortunio ma era dolente".