Pioli su De Ketelaere: "Giudizi troppo affrettati, sboccerà anche lui"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella seconda parte di stagione, tutti si aspettano molto di più da Charles De Ketelaere. Stefano Pioli, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha spiegato così del difficoltà del belga nei suoi primi mesi al Milan: "Quando alleni ragazzi così giovani l’importante è la base. Faccio un passo indietro: non c’erano dubbi sul fatto che Tonali o Leao avessero le potenzialità per diventare grandissimi giocatori. La cosa più difficile è prevedere quando scatterà quel qualcosa nella loro testa che li porta ad alzare il livello. Dubbi sulle qualità di Charles non ne ha nessuno ma si danno giudizi troppo affrettati. Restando al paragone con Tonali, Sandro è un ragazzo italiano, casa sua era a 50 chilometri da Milano e ha giocato una stagione senza pubblico, quindi con meno pressioni: lo stesso, ci ha messo un anno per compiere il salto e metabolizzare l’impatto. De Ketelaere è qui da quattro mesi, arriva da un campionato diverso, non ha mai vissuto simili attenzioni in vita sua. L’apparenza inganna: è semplice e forte, ma non immune dalle pressioni".