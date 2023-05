MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

In merito al momento e alle difficoltà di Charles De Ketelaere, che non ha convinto nemmeno contro la Cremonese, Stefano Pioli ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Il primo che non si deve arrendere è lui ed è quello che sta facendo. Ogni giocatore deve sfruttare le occasioni che gli vengono date".