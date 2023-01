Pioli su De Ketelaere: "Oggi mi è piaciuto per come è entrato e per come si è mosso"

MilanNews.it

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a SkySport su De Ketelaere: “Abbiamo dei trequartisti forti, che giochi Diaz, Charles o Adli siamo ben strutturati in quella posizione. Oggi mi è piaciuto per come è entrato e per come si è mosso. Credo che fisicamente stia meglio rispetto all’estate che è stata un po’ tribolata. Al Mondiale si è allenato bene e ha rifiatato dal punto di vista mentale. Poteva essere un po’ più fortunato nelle conclusioni ma sono sicuro delle sue qualità. Non voglio ripetere sempre le stesse cose ma è solo 4 mesi che è con noi, un ragazzo di 20 anni che ha cambiato tutto, metodo di lavoro, compagni, vita. Faccio un esempio banale, quello di Tonali che è un italiano che è passato da Brescia a Milano, non dal Belgio a Milano, e quanto ci ha messo per essere più consapevole e diventare il giocatore che sta diventando. Charles è in crescita e presto ci darà soddisfazioni”.