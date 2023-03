Pioli su Ibra: "Presto potrà giocare titolare. Gli allenamenti con o senza Zlatan sono diversi"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

In merito alla condizioni di Zlatan Ibrahimovic, Stefano Pioli ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Quando potrà giocare titolare? Anche ora, non per tutta la partita, ma presto potrà farlo. Lui ha grande voglia, il suo rientro è molto importante per noi. Gli allenamenti con o senza Zlatan sono diversi".