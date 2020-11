Pioli su Ibra: "Se interviene in modo autoritario lo fa per il bene della squadra"

Intervistato dal quotidiano francese L’Equipe, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato anche di Ibrahimovic, evidenziando l’importanza dello svedese per la squadra: "Non ho mai avuto problemi con calciatori di questo livello. So bene che quando Zlatan interviene in maniera autoritaria nei confronti dei compagni non lo fa per presunzione ma per il bene della quadra. In quei casi non intervengo ma la lo lascio fare, perché so che sta portando qualcosa di positivo all’interno dell’allenamento. È estremamente facile e bello lavorare con campioni come lui, perché hanno una gran dedizione al lavoro sia dentro che fuori dal campo".