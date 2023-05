Pioli su Ibra: "Se tornerà a giocare quest'anno? Al momento non lo so, ma me lo auguro"

MilanNews.it

Stefano Pioli, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così le condizioni di Zlatan Ibrahimovic e la possibilità che possa tornare in campo prima della fine di questa stagione: "Non è ancora tornato a lavorare sul campo. Al momento non so se tornerà a giocare quest'anno, me lo auguro".