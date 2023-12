Pioli su Ibrahimovic: "Sarà sicuramente un valore aggiunto e una risorsa per tutto il club"

Newcastle-Milan, sfida valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League e in programma oggi alle 21:00 al St. James's Park della città inglese, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su Prime Video e in live web testuale su MilanNews.it. Alla vigilia della gara di Champions, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Questa la sua risposta alla seguente domanda:

Hai parlato con Ibra? "Ci siamo sentiti ieri. Credo che sia stato sempre un top, ha affrontato tutte le sfide con intelligenza. Sarà sicuramente un valore aggiunto e una risorsa per tutto il club".