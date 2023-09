Pioli su Jovic: "Arriva da una stagione un po’ difficile, è un giocatore di qualità e di talento. Ci darà una mano"

Intervistato a DAZN, Stefano Pioli ha parlato così della nuova punta del Milan Luka Jovic: "Faceva parte della lista degli attaccanti che stavamo cercando. Arriva da una stagione un po’ difficile, è un giocatore di qualità e di talento. I giocatori così e con la motivazione giusta possono sempre far comodo quindi sono sicuro che ci darà una mano. Abbiamo preso un altro centravanti perché giocheremo tante partite e vogliamo essere ambiziosi.

L’anno scorso avevamo Giroud, Ibra, Origi e Rebic. Quest’anno ne abbiamo uno in meno quindi pensiamo di essere coperti un po’ in tutti i ruoli. Al ritorno dalla sosta, quando avremo 7 partite in 21 giorni, ci sarà spazio per tutti, per mantenere alta la prestazione non bisogna giocare sempre tutte le partite ogni tre giorni”.