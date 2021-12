Pioli su Kjaer “Lo aspettiamo a Milanello, è importante anche fuori dal campo”

Intervenuto ai microfoni di MilanTv nel post partita di Milan-Salernitana, Stefano Pii ha commentato così l'infortunio di Kjaer: "L’affetto, la stima e la considerazione che abbiamo per Simon è un gesto che gli dovevamo. Lo aspettiamo presto, per stare a Milanello con noi perché è un giocatore importante anche fuori dal campo. Gli facciamo un grosso in bocca al lupo ma sappiamo che ritornerà più forte di prima”.