Pioli su Leao: "Al Milan lo vedo veramente felice"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In casa rossonera continua a tenere banco la questione del rinnovo di Rafael Leao. Su questo tema, Stefano Pioli ha le idee molto chiare, come ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Nella maniera più assoluta gli consiglio di restare. Abbiamo fatto tantissimo insieme ma nessuno di noi ha ancora toccato il massimo del proprio potenziale. Rafa ha avuto uno sviluppo incredibile, una crescita esponenziale e continua ma ci sono aspetti in cui può lavorare con ancora più qualità e intensità. Farlo con noi, in un contesto che ormai conosce benissimo, potrà agevolarlo. E poi lo vedo veramente felice. Era qui in vacanza ed ha voluto farci un saluto: non era scontato, è un altro segnale di quanto questi ragazzi stiano bene insieme".