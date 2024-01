Pioli su Leao: "Amo Rafa. E' un genio che però ascolta"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Bologna, Stefano Pioli ha dichiarato su Rafael Leao che in Serie A non segna da fine settembre: "Questa storia sta andando avanti da troppo tempo e credo che non è così. Se abbiamo segnato molto di più dell'anno scorso e siamo il secondo miglior attacco del campionato, dentro a queste cifre penso che ci sia tanto di Rafa. È un punto di riferimento per noi e anche per le difese avversarie, ci sta offrendo tante soluzioni, sta servendo dei gran palloni. È uno dei giocatori che in Serie A fornisce più assist. Amo Rafa nel suo modo di essere, è un artista. È un genio, però ascolta. È questa la cosa importante".

Più che il paragone con Sinner, non ritiene che ci stia il paragone Leao-Leclerc? Talento da predestinato, sorpassi eccezionali come i dribbling, ma anche tante critiche perché ci si aspetta sempre di più. La convince?

"Sì, ma non credo che Leclerc o Rafa stiano sopportando male le aspettative o le critiche. Parlo di Leao, è un punto di riferimento importantissimo per la nostra fase offensiva. È vero che non sta facendo tanti gol in campionato, ma sta mandando in gol i compagni, si porta sempre via due avversari, è dentro le partite molto più di prima, vedo dei miglioramenti. Che poi ci si aspetti sempre di più è così, forse ci si aspetta anche troppo... Non è che ogni volta può saltare due avversari e andare a fare gol".