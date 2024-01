Pioli su Leao: "Deve provare a trovare spazi diversi, è determinante per la nostra fase offensiva"

Stefano Pioli ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sul momento di Rafael Leao che non segna in Serie A da settembre e non calcia in porta da ottobre: "C'è un problema di precisione, i tentativi sono stati sicuramente molti di più. Siamo il secondo miglior attacco, Rafa è un giocatore molto importante. Anche quando non riesce ad essere incisivo lui comunque ci crea spazio, ci porta via avversari. Abbiamo cambiato un po' il nostro modo di attaccare, gestiamo di più palla, abbiamo più controllo della partita e questo fa sì che ci siano meno spazi e ripartenza. Rafa deve provare a trovare spazi diversi, con difese più basse. Deve fare movimenti più accentuati. È un giocatore determinante per la nostra fase offensiva".

Cosa chiedere a Leao? "Sta giocando molto di più con la squadra, sono aumentati i suoi passaggi chiave e i suoi assist. È chiaro che si aspettano i gol. Poi è determinate sempre per la sua fase offensiva, perché libera spazi per gli altri".