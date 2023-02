Pioli su Leao: "Felice di giocare in quella posizione, da sempre è l'unico che ha ampia libertà"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, soffermandosi anche su Rafael Leao: "Credo che sarebbe sbagliato per un allenatore intraprendere un nuovo sistema di gioco con uno dei giocatori più importanti della squadra non felice o con le caratteristiche non giuste. Leao è molto felice di giocare in quella posizione lì e poi comunque Leao da sempre nel Milan è l'unico che ha ampia libertà. Ha un modo di sentire il gioco tutto suo. Non fa sempre quello che gli dico io ma spesso fa quello che intuito gli dice. È contento, nessuna difficoltà".