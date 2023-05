Pioli su Leao, Krunic e Messias: "Stanno meglio. Se tutto va come deve andare, saranno della partita domani"

MilanNews.it

Alla vigilia del match contro l'Inter, Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa degli infortunati, in particolare delle condizioni di Rafael Leao, Rade Krunic e Junior Messias: "Leao sta meglio, così come Krunic e Messias. Se tutto va come deve andare, saranno della partita domani".