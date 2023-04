Pioli su Leao: "Non è mai andato via. Diventerà un campione"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Leao non è mai andato via. Ha fatto due gol, uno da punta centrale e uno partendo largo. Questi ragazzi giovani anche quando ci sono momenti in cui sembra che non stanno migliorando invece stanno assimilando e poi vengono fuori. Leao diventerà un campione, perché ha un potenziale incredibile ed è un ragazzo intelligente”. Così Stefano Pioli a DAZN su Leao nel post Napoli-Milan.