Pioli su Leao: "Oggi ha fatto la differenza: spesso dico io a Leao di rimanere alto"

Il Milan ha pareggiato 2-2 contro il Bologna nell'anticipo serale del sabato sera della ventiduesima giornata di campionato di Serie A. Una partita pazza in cui il Diavolo ha fallito due rigori e ha subito il pareggio nel recupero proprio per un tiro dagli undici metri di Orsolini. Stefano Pioli nel post partita è intervenuto ai microfoni di DAZN sulla partita.

Queste le sue parole su Rafael Leao: "Ancora? Ancora? Oggi ha fatto la differenza. Non rientra? Dipende molto dal nostro atteggiamento difensivo. Quando andiamo in parità numerica anche gli attaccanti esterni devono seguire i terzini. Tante volte però sono proprio io a dire a Leao di non seguire l’uomo e di rimanere alto, perché veramente se accettano anche loro le nostro ripartenze può essere un’arma a nostro vantaggio. Che può essere un po’ più attento qualche volta quello sì, ma ci da così tanto quando riparte, così tanto in fase offensiva che non possiamo chiedergli tutto”.