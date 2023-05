Pioli su Leao: "Proverà a spingere domani mattina, se starà bene giocherà. E' ancora tutto aperto"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato a Sky Sport, Stefano Pioli ha parlato così sulla condizioni di Rafael Leao: "Ho cercato anche io la parola elongazione su internet quando mi è arrivato il messaggio del suo infortunio... Era previsto oggi il lavoro sul campo, domattina proverà a spingere e se starà bene ci sarà, altrimenti no. Potrebbe anche partire titolare, o è in grado di giocare o non verrà neanche in panchina. Dipenderà da domani il tipo di lavoro che farà, per la qualità e per le caratteristiche del giocatore deve essere al 100%. Vediamo, è ancora tutto aperto".