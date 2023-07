Pioli su Loftus-Cheek: "Giocatore che abbina fisicità e qualità. Vorrei vederlo con continuità nell'area avversaria"

Nella lunga intervista rilasciata a Sky, Stefano Pioli ha parlato così di Ruben Loftus-Cheek: "Loftus-Cheek è un giocatore forte. Abbina fisicità e qualità, gli piace inserirsi. Vorrei vederlo con continuità nell'area avversaria. In base alle caratteristiche, proveremo a sviluppare un gioco propositivo con più giocatori offensivi, in grado di trovare la giocata vincente, cosa che, forse, ci è mancata in passato in alcune partite complicate dal punto di vista tattico".