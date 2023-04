Pioli su Maignan: "Si è rivelato anche migliore di quel che pensassi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'intervista rilasciata a L'Equipe, Stefano Pioli si è soffermato sui giocatori francese che militano nel suo Milan. Ecco le sue parole su Mike Maignan: "Non lo conoscevo prima di affrontarlo in Europa League quando con il Lilla venne a vincere da noi per 3-0. Si è rivelato anche migliore di quel che pensassi. È meticoloso, vuole sempre migliorare: è uno sfinimento per l’allenatore perché esigente, ma è anche motivato".