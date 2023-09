Pioli su Pellegrino: "Difensore attento e aggressivo, ma ha bisogno di tempo. L'ho provato anche terzino sinistro"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro l'Inter, Stefano Pioli ha dichiarato su Marco Pellegrino, giovane difensore argentino arrivo questa estate al Milan: "Marco è un difensore attento, disciplinato e aggressivo. Ha bisogno di tempo per capire delle cose, giocava a tre. Può fare anche il terzino sinistro, l'ho provato anche in questi giorni".