Pioli su Ranieri: "Nella nostra categoria è un top, un esempio da seguire"

Dopo la netta vittoria di questa sera sul Cagliari, l'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Milan TV parlando del suo collega ed ex allenatore Claudio Ranieri:

Su mister Ranieri:

"Ranieri l'ho avuto nel momento in cui ero già molto maturo da giocatore. Mi ha dato la possibilità di iniziare a pensare che potessi fare l'allenatore in futuro. E quindi mi ha iniziato a mettere dei dubbi, a capire come si preaparno le partite, per come si gestiscono i giocatori, per come ci si rapporta. Lui è stato secondo me una persona molto importante per farmi venire l'idea di poter fare l'allenatore a fine carriera da calciatore. Quindi è una persona con la quale mi sono trovato molto bene. E poi comunque credo che nella nostra categoria sia un top, un top per la carriera che ha avuto, un top per come si è sempre constraddistinto per la sua signorilità, per la sua classe, per il suo saper stare dappertutto. Ha allenato top club, ha allenato club di un livello più basso ma sempre con un grande serietà, professionalità, intelligenza, buon senso, quindi, per noi, almeno per me, è un esempio da seguire e sarei contento di fare una piccola parte della sua carriera".