Pioli su Theo: "So solo che a livello di presenza nel gruppo Theo non è mai stato così, neanche l'anno dello Scudetto. Forse gli è scattato qualcosa"

Stefano Pioli, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Verona-Milan.

Recuperati 10 punti alla Juve nelle ultime 6 partite...

"Abbiamo avauto un ottimo inizio di campionato, frose abbiamo fatto troppo bene, considerando che avevamo cambiato tanti giocatori e non me lo aspettavo, come non mi aspettavo il calo dopo. Ora stiamo bene e ci sono tante occasioni per dimostrare il nostro valore".

Theo molto bene...

"Ammonizione ingiusta, tanto per cominciare, perché la panchina del Verona è intervenuta sull'esultanza di Theo che esulta sempre così; dice 'parlate parlate', forse ce l'aveva con voi giornalisti. So solo che a livello di presenza nel gruppo Theo non è mai stato così, neanche nell'anno dello Scudetto. Forse gli è scattato qualcosa".