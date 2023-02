Pioli su Thiaw: "Ci da fisicità e possibilità di duellare con gli attaccanti di peso"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, allenatore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa nel post vittoria contro il Monza sulla difesa: "Malik Thiaw ci da fisicità e possibilità di duellare con gli attaccanti di peso. Anche gli altri calciatori hanno le caratteristiche per giocare a tre e per accompagnare l'azione offensiva.