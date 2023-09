Pioli su Tomori: "Stava facendo una grandissima partita. Non in tutte le situazioni si può essere aggressivi"

Stefano Pioli ha parlato della prestazione di Fikayo Tomori nel post partita di Roma-Milan, partita vinta dai rossoneri 2-1. Ecco le parole di Pioli sulla partita di Tomori e sull'espulsione: "Fik stava facendo una grandissima partita, con grandi letture in fase difensiva e in costruzione. Lui è molto aggressivo, è vero che a volte dovrebbe temporeggiare. L'avrei cambiato, è un grande peccato. E non l'avremo per il derby, purtroppo".