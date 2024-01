Pioli sugli errori dal dischetto: "Succede una volta ogni 10 anni, purtroppo è capitato a noi"

vedi letture

Il Milan ha pareggiato 2-2 contro il Bologna nell'anticipo serale del sabato sera della ventiduesima giornata di campionato di Serie A. Una partita pazza in cui il Diavolo ha fallito due rigori e ha subito il pareggio nel recupero proprio per un tiro dagli undici metri di Orsolini. Stefano Pioli nel post partita è intervenuto ai microfoni di DAZN sulla partita.

Queste le sue parole sui rigori sbagliati: "Mi è mai successo? No, credo di no. Succede una volta ogni 10 anni, purtroppo è capitato a noi. Certo che due rigori sbagliati potevano pesare molto, magari al 90esimo invece di stare 2-1 potevi stare 3-1. Però noi la grande rimonta, il grande secondo tempo, l’andare in vantaggio ci eravamo usciti. Potevamo fare tante cose meglio sul rigore concesso. Se ad Udine abbiamo vinto nel finale vuol dire che ci abbiamo messo più attenzione”.