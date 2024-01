Pioli sui Primavera: "Non sono lì per emergenza, ma perché hanno qualità per stare con noi"

Empoli-Milan, sfida valida per l'ultima giornata del girone d'andata di campionato e in programma domani alle 12:30 a Empoli, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e in live web testuale su MilanNews.it. Alla vigilia della gara di Serie A, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Questa la sua risposta alla seguente domanda:

La nuova generazione di talento dalla Primavera: "Non hanno debuttato solamente per emergenza, ma perché hanno le qualità per stare con noi. il percorso sarà ancora molto lungo, ci vorrà tempo e pazienza da parte di tutti. È il frutto di anni di lavoro di un certo livello nel Settore Giovanile, ora stiamo raccogliendo i frutti. Hanno atteggiamenti molto molto positivi".