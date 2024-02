Pioli sui problemi in difesa: "Dobbiamo essere più attenti ed efficaci. Anche se poi ci sono stati due rigori..."

Quanta sofferenza per il Milan al Roazhon Park di Rennes. I rossoneri vengono sconfitti 3-2 dai francesi e vanno per tre volte sotto dopo aver recuperato per due volte. Gli ultimi venticinque minuti circa sono tutti in apnea per i rossoneri che devono contenere un Rennes molto generoso che prova a trovare i due gol che potevano valere dei clamorosi tempi supplementari. Ai microfoni di Sky Sport, a fine partita, è intervenuto Stefano Pioli.

Le parole di Pioli sui problemi difensivi: "Non volevamo subire tre gol, anche se poi ci sono stati i due episodi da rigore. Dobbiamo essere più attenti, più solidi. A volte non seguiamo l’inserimento e ci complichiamo la vita. Dobbiamo puntare ad essere più attenti ed efficaci anche in fase difensiva. Loro hanno messo tutto il loro potenziale offensivo e hanno sicuramente giocatori di gamba e uno contro uno che ci potevano creare difficoltà. Credo entrambe le cose: ci sono situazioni in cui la comunicazione tra compagni, su chi deve prendere l’inserimento e chi deve assorbirlo o chi deve pressare, farebbe funzionare meglio la fase difensiva. Ma sono anche situazioni individuali che a certi livelli paghi caramente. Ci stiamo lavorando, speriamo di poter crescere e migliorare presto anche in queste situazioni”