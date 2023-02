MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, allenatore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa nel post vittoria contro il Monza sui recuperi di Maignan e Bennacer: "Maignan in gruppo in settimana? Sta proseguendo bene il lavoro, spero che in settimana possa fare qualcosa con la squadra così come per Bennacer".