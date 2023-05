Pioli sul derby d'andata: "Non siamo soddisfatti della prestazione e del risultato"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a MilanTV alla vigilia della sfida contro lo Spezia:

Pensate anche al derby?

"Con l'Inter possiamo vincere, ma servirà una prestazione perfetta. Non siamo soddisfatti della prestazione dell'andata e del risultato. Ora dobbiamo pensare a vincere la partita, abbiamo le qualità e le potenzialità per farlo. Per riuscirci, però, servirà crederci fino alla fine e fare una prestazione perfetta".