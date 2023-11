Pioli sul futuro: "Il mio futuro è incerto come lo è quello di tutti gli allenatori"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina, match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, visibile su DAZN e Sky Sport domani sera alle ore 20:45, l'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato così delle prossime gare decisivi tra campionato e Champions. Di seguito la risposta di Pioli alla seguente domanda: "Sono decisive queste prossime due partite?"

"Penso solo alla gara di domani. Il mio futuro è incerto come lo è quello di tutti gli allenatori. Del domani non c'è certezza". Così ha risposto l'allenatore del Milan, che ha tutti gli occhi puntati addosso dopo le brutte prestazioni del mese di ottobre ed inizio novembre, esclusa la vittoria in Champions League contro il PSG. I prossimi due match, Fiorentina e Dortmund, saranno decisivi per l'allenatore rossonero, che ha bisogno di vincere per permettere alla squadra di rimanere in scia con le altre squadre.