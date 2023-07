MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli, nel corso della sua prima conferenza stagionale a Milanello in occasione del raduno dei rossoneri, ha parlato così degli obiettivi di mercato rossoneri e in particolare del nuovo centravanti: "Non è giusto andare sul singolo giocatore, ma ci saranno dei cambiamenti. Mancherà Zlatan, quindi la punta è un obiettivo"