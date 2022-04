Pioli sul momento di forma della squadra: "Dobbiamo ripartire dai due gol di Roma"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa, Mister Pioli ha commentato così il periodo di forma dei rossoneri: "Dobbiamo ripartire dai due gol fatti, dentro quei due gol fatti c'è tanto delle nostre caratteristiche, dallo scatto in profondità di Leao, alla scivolata di Giroud, alla pressione di Rebic e Zlatan, alla zampata di Tonali all'ultimo secondo... Dobbiamo ripartire da questi atteggiamenti. Se siamo intensi e lavoriamo tutti per essere propositivi abbiamo più possibilità di vincere, dobbiamo farlo con continuità durante la gara. La Fiorentina è una squadra di alto livello, quindi anche il nostro livello dovrà essere alto. Bologna e Torino sono squadre forti, come abbiamo avuto difficoltà noi lo hanno avuto anche altri. Quello che conta sarà il punteggio finale, dobbiamo pensare a far più piunti possibile".