Pioli sul rush finale: "Giochiamo ogni partita come se fosse decisiva"

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli, intervistato da GulfNews (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale), una delle principale testate degli Emirati Arabi Uniti, ha parlato così riguardo al finale di stagione che vede il Milan coinvolto nella lotta per il titolo: "Penso che questa squadra abbia un grande potenziale. Non abbiamo mai escluso nulla, ma questo è il mio obiettivo attuale: raccogliamo più punti della scorsa stagione, giochiamo ogni partita come se fosse assolutamente decisiva e poi vediamo dove arriviamo. Non essere più coinvolti in altre partite infrasettimanali ci consentirà di fare un lavoro mirato e di dare più riposo ai nostri giocatori".