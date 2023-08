Pioli sul sorteggio Champions: "Saremo in aereo, speriamo che il comandante ci dia notizie"

Alla vigilia della sfida alla Roma, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, senza dimenticare che oggi è il giorno del sorteggio dei gironi di Champions League: "Saremo in aereo durante il sorteggio, speriamo che il comandante ci dia notizie... L'anno scorso abbiamo fatto una grandissima Champions. Vogliamo affrontare la Champions di quest'anno con grande motivazione ed entusiasmo.

Essere in terza fascia probabilmente ci vedrà in un girone complicato, ma è normale. Non si ottiene sempre cosa si desidera, ma quello per cui vuoi lottare. Ho imparato che non bisogna mai perdere fiducia nei giocatori; essere positivi, flessibili, capire come aiutare la squadra nei momenti difficili, può essere di buon aiuto per dare una via alla squadra".