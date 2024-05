Pioli sul suo futuro: "Non so niente, ero troppo legato al Milan per pensare ad altro"

vedi letture

Serata emozionante ieri sera a San Siro con il Milan che ha salutato tre protagonisti assoluti del diciannovesimo scudetto: il difensore Simon Kjaer, il bomber Olivier Giroud e il mister Stefano Pioli. Una festa d'addio che è cominciata prima della sfida contro la Salernitana, è proseguita durante ed è terminata dopo con le parole in mezzo al campo dei diretti interessati. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Stefano Pioli che ha concesso una delle sue ultime interviste da tecnico del Diavolo.

Le parole di Stefano Pioli sul suo futuro: "Mi auguro di trovare e di incontrare persone che mi facciano capire di poter costruire e rifare un percorso speciale come è successo qua. Spero di trovare situazioni dove chi mi parla, chi mi presenta un percorso mi faccia vivere quelle sensazioni ed emozioni che ho vissuto qua. Questo non significa vincere per forza uno scudetto, ma significa avere delle ambizioni, poter gestire la rosa e determinare tante cose. Ma adesso non so niente, ero troppo legato al club per pensare ad altro. Vedremo nei prossimi giorni se ci sarà qualcosa che mi stimolerà. Pensavo di arrivare a fine stagione più stanco, non mi sento stanco e vediamo".

Cosa auguri al tuo successore?

"Sicuramente chi arriverà troverà una cultura del lavoro molto alta e un gruppo coeso. E questo credo che sia già un punto di partenza molto valido".