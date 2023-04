Pioli sul suo Milan: "Sensazioni positive per questo finale di stagione, ma pensiamo ad una gara alla volta"

MilanNews.it

In merito al momento del suo Milan, Stefano Pioli ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Stiamo bene, c'è la volontà di fare un grande finale di stagione. Tutto si deciderà in queste ultime gare, questo finale di stagione ci deve vedere ancora protagonisti. Poi le partite vanno giocate e vinte, ma pensiamo ad una gara alla volta se no perdiamo energie. Che sensazioni abbiamo per questo finale di stagione? Sono buone perchè la squadra sta bene e sta lavorando bene. Le ultime prestazioni sono buone. Sappiamo cosa fare nelle partite importanti, quindi andiamo a Roma con fiducia, abbiamo le qualità per fare bene".