Pioli sull'Europa League: "Non sarà facile ma chi ci pescherà non sarà felice"

Quanta sofferenza per il Milan al Roazhon Park di Rennes. I rossoneri vengono sconfitti 3-2 dai francesi e vanno per tre volte sotto dopo aver recuperato per due volte. Gli ultimi venticinque minuti circa sono tutti in apnea per i rossoneri che devono contenere un Rennes molto generoso che prova a trovare i due gol che potevano valere dei clamorosi tempi supplementari. Ai microfoni di Sky Sport, a fine partita, è intervenuto Stefano Pioli.

Le parole di Pioli sul cammino in Europa League e su come vede il Milan: "Noi vogliamo provarci, è chiaro. In campionato stavamo attraversando un momento positivo e poi ci siamo fermati domenica. Ma vogliamo confermare il nostro momento e vogliamo cercare di raggiungere chi ci sta davanti, soprattutto la Juventus. Agli ottavi troveremo una squadra forte, non sarà facile chiunque uscirà dalle urne. Non saranno felici neanche loro di affrontare una squadra come il Milan"