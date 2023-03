Pioli sull'Udinese: "Sono una squadra fisica, servirà grande determinazione"

MilanNews.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese, rispondendo anche ad una domanda sulla difficoltà dell'impegno contro i friulani: "Conosciamo i nostri avversari, sono una squadra fisica, gioca velocemente sugli attaccanti. Servirà grande determinazione. Conosciamo le caratteristiche dei difensori dell'Udinese che sono molto fisici. Noi metteremo in campo le nostre qualità per metterli in difficoltà".