Pioli sulla Champions: "Netta differenza tra il campionato e la coppa"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Stefano Pioli non ha dubbi: "C'è una netta differenza tra campionato e Champions". Il tecnico del Milan parte da questa considerazione e rincara: "Con il Napoli ce la giochiamo: sarà una partita stimolante perché troviamo un avversario forte e perché sarà un quarto di finale. Ma noi saremo lì con merito e ambizione. E vogliamo passare il turno". L'accoppiamento con la squadra di Spalletti, per i quarti di finale, Pioli lo vive come un'occasione per sottolineare ambizione e orgoglio rossonero.

"Se mi dà fastidio che a Napoli qualcuno abbia esultato al sorteggio? Io tra prima e dopo - risponde a diretta domanda Pioli - preferisco festeggiare ed essere felice a posteriori". Pioli prosegue analizzando la parte di tabellone del suo Milan, che in un'eventuale semifinale troverebbe la vincente di Benfica-Inter: "Assolutamente per noi la Champions è un obiettivo e vogliamo andare sino in fondo, perché non dovremmo pensare di poterci riuscire? Abbiamo l'esperienza per capire a che livello dovremo giocare. Ma prima - conclude - non perdiamo di vista che dobbiamo iniziare a pensare a superare il turno". (ANSA).