Pioli sulla condizione fisica: "Stiamo programmando allenamenti più specifici"

Queste le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa sulla condizione fisica della sua squadra:

Milan con la miglior condizione fisica fin qui? "Credo che quella sia una conseguenza dell'aspetto mentale. Stai bene mentalmente se vinci le partite, sono quelle le aspettative dell'ambiente. Se vinciamo le partite e c'è entusiasmo poi stiamo bene fisicamente, ma non è stato quello il nostro problema".

State cambiando qualcosa sulla preparazione per arrivare al massimo a febbraio? "Stiamo programmando allenamenti più specifici. Sappiamo quanto i nostri giocatori hanno bisogno di lavori personalizzati in base al ruolo che occupano. Recupero palla è molto importante, ma possiamo lavorare ancora tanto sulle riaggressioni. È una cosa su cui insistere, soprattutto domani. Fermare subito le loro ripartenze sarebbe importanti".

Queste settimane senza impegni infrasettimanali sono utili per lavorare sempre di più sulla tenuta, sulla saluta complessiva della squadra: "Importantissime per lavorare su tutto. Hai più tempo per sviluppare tutte le situazioni, non hai solo un giorno per preparare la partita. Cambia tanto giocare solo una volta alla settimana. Però è bello giocare tre volte a settimana perché vuol dire che sei in Europa e sei competitivo".