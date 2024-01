Pioli sulla Coppa Italia: "Ci teniamo, è un nostro obiettivo come l'Europa League"

Nel post-partita di Milan-Cagliari su Canale 5, Stefano Pioli ha dichiarato che la sua squadra vuole arrivare in fondo in Coppa Italia: "Ci teniamo. Stasera la priorità erano due, cioè preservare chi ha giocato di più e mettere in campo una squadra vogliosa di vincere. Ci vogliamo provare, la Coppa Italia è un nostro obiettivo, così come l'Europa League".

Domani il Milan conoscerà il nome della sua avversaria ai quarti di Coppa Italia che uscirà dalla sfida in programma alla 18 tra Atalanta e Sassuolo. Giovedì si concluderanno tutti gli ottavi di finale e, una volta terminati, sarà definito ufficialmente il calendario dei quarti che si svilupperanno tra martedì 9 e giovedì 11 gennaio.