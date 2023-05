Pioli sulla corsa Champions: "Partita importante sì, ma non risolviamo i nostri problemi in campionato se..."

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato così della corsa Champions: "Dobbiamo vincerle tutte per essere in Champions. Non abbiamo giocato brutte partite in precedenza, ma i risultati condizionano perché siamo il Milan. Oggi siamo stati più completi perché siamo stati più determinati nell'area avversaria. Partita importante sì, ma non risolviamo i nostri problemi in campionato se non diamo continuità alla vittoria di oggi nelle prossime 4".