Pioli sulla corsa Champions: "Stiamo bene, non siamo preoccupati. Domani tappa molto importante"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Lazio, Stefano Pioli ha dichiarato sull'importanza della sfida nella corsa verso la prossima Champions League: "La squadra sa i jolly che abbiamo buttato via e sa che non possiamo buttarne via altri. Domani è una tappa importante. Stiamo bene, non siamo preoccupati. La squadra è volenterosa e concentrata. Se non arrivano i risultati dobbiamo lavorare meglio ed è quello che stiamo facendo".