Pioli sulla dirigenza: "Mai avuto una presenza così continua ed assidua della società come al Milan"

"Non ho mai avuto una presenza così continua ed assidua della società come sto avendo al Milan. Sono sempre presenti, è una presenza continua che dà supporto al mio lavoro e ai giocatori. Sono persone che stanno aiutando la squadra a crescere. Massara, Boban e Maldini ci sono sempre, anche Gazidis è venuto agli allenamenti". Così il tecnico Stefano Pioli durante la conferenza stampa di presentazione per la gara di domani sera contro la Spal, sull'apporto della dirigenza alla squadra rossonera.